NBA: Thompson kam, sah und siegte

Nach überstandenem Kreuzband- und späterem Achillessehnenriss gab Starspieler Klay Thompson sein Comeback. Obschon der 31-Jährige zuletzt in den NBA-Finals am 14. Juni 2019 auf dem Parkett gestanden hatte, konnte er gleich wieder überzeugen. Beim 96:82 des Titelkandidaten Golden State gegen die Cleveland Cavaliers kam er auf 17 Punkte und mehrere starke Aktionen. Thompson durchbrach mit dieser Ausbeute die Schallmauer von 12'000 Punkten in der weltweit wichtigsten Basketball-Liga. Für die Warriors war der Erfolg Saisonsieg Nummer 30 – so viele haben sonst nur noch die Phoenix Suns. Bester Werfer der Partie war Thompsons Teamkollege Steph Curry mit 29 Punkten.

01:19 Video Thompson: «Jeder einzelne Tag in der Reha hat sich ausbezahlt» (engl.) Aus Sport-Clip vom 10.01.2022. abspielen

Capela mit Knöchel-Blessur out Box aufklappen Box zuklappen Zum Abschluss ihres längsten Roadtrips der NBA-Saison stand der Romand Clint Capela seinen Hawks nicht mehr zur Verfügung. Der 27-Jährige musste mit Knöchelproblemen aussetzen. Er hatte sich die Verletzung 2 Tage zuvor in der Partie gegen die Lakers zugezogen. Ohne Capela unterlag Atlanta bei den Los Angeles Clippers mit 93:106 – dabei hatten die Gäste früh im Spiel noch mit 15:9 geführt.

NHL: Niederlage fürs Suters Detroit

In der Nacht auf Montag bezogen die Red Wings ihre 20. Saison-Niederlage. Bei den Anaheim Ducks setzte es trotz einmaliger Führung in der Partie (2:1 nach 36 Minuten) ein 3:4 im Penaltyschiessen ab. In der Eastern Conference verharrt Detroit im Mittelfeld. Pius Suter, der Schweizer im Team, kam auf 15 Minuten Einsatzzeit, blieb dabei aber ohne Skorerpunkt.