Für Swiss Olympic steht fest, dass eine erneute Schweizer Kandidatur in den nächsten Jahren zuerst sorgfältig geprüft werden muss.

Swiss Olympic prüft Olympische Winterspiele in der Schweiz

Legende: Swiss-Olympic-Direktor Roger Schnegg. Keystone/Melanie Duchene

Der Exekutivrat von hat entschieden, dass die Abklärungen über mögliche Olympische Winterspiele beim Dachverband gebündelt werden. Dieser prüft, unter welchen Umständen in den kommenden Jahren Olympische Winterspiele in der Schweiz möglich sein könnten.

Kein bestimmtes Austragungsjahr

Da vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) grundsätzliches Interesse an einer Schweizer Kandidatur signalisiert wurde, befasste sich Swiss Olympic an seiner Sitzung vom Donnerstag eingehend mit dem Thema. Man entschied, vom «informellen Dialog» in einen «kontinuierlichen Dialog» zu treten.

Damit wird Swiss Olxmpic bezüglich einer Schweizer Kandidatur zum alleinigen Ansprechpartner für das IOC und kann so unterschiedliche Projekte bündeln. Dieser kontinuierliche Dialog bezieht sich nicht auf ein bestimmtes Austragungsjahr.

Die nächsten Winterspiele finden 2026 in Mailand/Cortina d'Ampezzo statt, diejenigen von 2030 wurden noch nicht vergeben – auch weil offensichtlich wenige Interessenten bereit stehen.