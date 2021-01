Bild 5 / 12

Legende: Simon Schenk (73) Der Emmentaler prägte das Schweizer Eishockey über Jahrzehnte. Als Aktiver führte er den SC Langnau zum Titel. Er coachte seinen Stammklub und in zwei Amtszeiten die Schweizer Nati. Zudem war er Sportchef in der Lions-Organisation. Er starb am 1. Mai an den Folgen eines Schlaganfalls. Keystone