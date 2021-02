Die Basler Schnitzelbänkler legen in allen Lebensbereichen den Finger in die Wunde. Auch der Sport bleibt von ihren Nadelstichen nicht verschont. Die Fussball-Nati, der FC Basel, Sepp Blatter, Paul Accola, Simon Ammann, Vreni Schneider, Anita Weyermann, Martina Hingis und natürlich Roger Federer – alle wurden in den letzten Jahrzehnten schon Opfer ihres Spotts.

In diesem Jahr musste die Basler Fasnacht erneut abgesagt werden. Die Bänke verzichteten aber nicht aufs Dichten. Die Präsentation ihrer Verse unter Corona-Bedingungen fiel allerdings etwas anders aus als gewohnt.

