Legende: Grosszügige MGM-Unterkünfte in der Wüste Liegt hier demnächst der Ballungsraum der NBA? imago images

Der Basketball-Profiliga NBA ist offenbar ein Angebot zur Austragung des Saisonfinales in Las Vegas unterbreitet worden. Das berichtet die New York Times.

Demnach sollen die Spieler und ihre Familien sowie notwendiges Personal in MGM-Hotels des gleichnamigen Unternehmens entlang des Strips in Quarantäne untergebracht werden. Auch die Trainings sind dort vorgesehen. MGM besitzt in der Stadt 13 Gebäude. Darin sollen 24 Spielfelder eingerichtet werden (5 mit Kameras).

Die NBA-Saison pausiert wegen der Corona-Krise seit dem 11. März. Ab dem 8. Mai soll einigen Teams die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes erlaubt werden.

NHL-Draft: Statt Montreal nun im Netz

In der ebenfalls unterbrochenen NHL beschäftigt man sich derweil mit dem Draft. Laut einem Memo, das an die 31 Teams verschickt worden ist und dem TV-Sender ESPN vorliegt, soll der Draft am 5. Juni virtuell stattfinden. Ursprünglich hätte das Happening am 26./27. Juni in der Arena des NHL-Rekordmeisters Montreal Canadiens über die Bühne gehen sollen.