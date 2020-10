Legende: U19-Nati-Trainer Johann Vogel Sein Team hätte noch Chancen auf die Endrunde 2021 gehabt. Keystone

Fussball: U19-EM findet nicht statt

Die Uefa sagt die zunächst um ein Jahr verschobene U19-Europameisterschaft in Nordirland aufgrund der epidemiologischen Lage in Europa definitiv ab. Damit werden Frankreich, England, Italien, die Niederlande und Portugal aufgrund ihres Uefa-Koeffizienten Europa an der U20-Weltmeisterschaft in Indonesien (20. Mai bis 12. Juni 2021) vertreten. Die Schweiz hätte noch Chancen gehabt, sich für die U19-Endrunde 2021 zu qualifizieren. Die Mannschaft von Trainer Johann Vogel hätte Mitte November in den Niederlanden die zweite Phase der EM-Qualifikation gegen den Gastgeber, Finnland und Tschechien bestritten.