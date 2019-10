Legende: Greift künftig auch in Italien nach Etappensiegen Peter Sagan. imago images

Rad: Sagan kündigt Giro-Premiere an

Der dreifache Strassenweltmeister Peter Sagan wird 2020 erstmals den Giro d'Italia bestreiten. Das teilte Sagans Bora-hansgrohe-Team am Rande der Strecken-Vorstellung der 103. Italien-Rundfahrt in Mailand mit. Der nächstjährige Giro beginnt am 9. Mai in Budapest und endet nach 3579,8 Kilometern am 31. Mai in Mailand. «Italien hat seit je einen besonderen Platz in meinem Herzen. Hier habe ich meinen ersten WM-Titel 2008 geholt, und danach war ich viele Jahre bei italienischen Teams unter Vertrag», sagte der 29-jährige Slowake Sagan, der nach dem Giro auch die Tour de France absolvieren will.

Golf: Teenie gewinnt Turnier

Der erst 15 Jahre alte Josh Hill hat Golf-Geschichte geschrieben. Als bisher jüngster Spieler gewann der Engländer in Dubai ein offizielles Weltranglisten-Turnier. «Ich weiss im Moment wirklich nicht, was ich sagen soll. Ich bin schockiert und fassungslos», sagte Hill nach seinem Triumph bei den Al Ain Open. Mit 15 Jahren, 6 Monaten und 27 Tagen brach Hill den bestehenden Alters-Rekord von Ryo Ishikawa (15 Jahre, 8 Monate).