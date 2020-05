Mujinga Kambundji macht aus der Corona-Not eine Tugend: Sie forciert ihr Studium und muss vorerst nicht um ihre Existenz bangen, wie sie in der «Arena» ausführte.

In der «Arena»-Spezialsendung vom 1. Mai lautete das Thema: «Jetzt reden die Betroffenen». Die Sicht der Sportler vertrat Leichtathletin Mujinga Kambundji. Aus ihren Voten wurde klar, dass sie nicht den Durchschnitt repräsentiert. Denn die 27-Jährige befindet sich dank ihrer jüngsten Erfolge in einer global bedeutsamen Sportart in einer deutlich komfortableren Situation als das Gros ihrer Berufskollegen.

«Ich habe Partner, die langfristig mit mir zusammenarbeiten», sagte die Bernerin in der TV-Sendung und verwies so auf ihre privilegierte Situation. In der aktuell wettkampflosen Zeit wegen des Coronavirus ist Kambundji finanziell abhängiger denn je von Sponsoren.

Schliesslich entfallen bis auf weiteres die Startgagen – und die wären bei der WM-Dritten von 2019 in Doha über 200 m ansehnlich. Genau beziffern kann die Sprinterin den Ausfall nicht, aber sie betont: «Meine Sponsoren können dies auffangen, deshalb muss ich mir für dieses Jahr sicher keine Sorgen machen.»

«Geister»-Kulisse wäre ein Graus

Dagegen beschäftigen Kambundji die aktuell fehlenden Perspektiven. Mit der Verlegung der Olympischen Sommerspiele in Tokio auf 2021 und der EM sowie der Absage ganz vieler Meetings ist fast die komplette Freiluft-Saison weggebrochen.

Im Sport lernt man, mit Niederlagen umzugehen und flexibel zu sein.

«Geister»-Wettkämpfe wären für sie, die sich durch das Adrenalin regelmässig zu Höchstleistungen pusht, kaum eine Option. «Das wäre ganz speziell und nicht vergleichbar. Denn die Stimmung in einem Stadion mit 30'000 Zuschauern kann man nicht simulieren.»

Kambundji ist nicht in ein Loch gefallen, «denn im Sport lernt man, mit Niederlagen umzugehen und flexibel zu sein». Also war es ihr ein Anliegen, die Zeit im Ausnahmezustand sinnvoll zu nutzen. Die Schweizer Sportlerin des vergangenen Jahres forciert ihr Wirtschaftsstudium. Ursprünglich schrieb sie sich für drei Vorlesungen ein, daraus sind mittlerweile einige mehr geworden.