6 Tage, 6 Stunden und exakt 1 Minute: Bei den X-Alpes 2023 ist ein neuer Massstab gesetzt worden. Die Höchstleistung über 1223 km geht auf das Konto von Chrigel Maurer, der damit seine beeindruckende Erfolgsserie am internationalen Wettkampf fortsetzte.

Die rund 30 Athleten bewältigen täglich ein Pensum von bis zu 150 km zu Fuss oder in der Luft und absolvieren dabei jedes Mal rund 4000 Höhenmeter.

Legende: Gewohntes Bild Chrigel Maurer darf sich erneut als «Herr der Lüfte» feiern lassen. zVg

Auf Widerstand gestossen

Nach 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 sowie 2021 triumphierte der 40-jährige Berner Oberländer zum 8. Mal de suite. Auf dem Weg von Kitzbühel via Deutschland, die Schweiz, Frankreich und Italien zurück nach Österreich bis nach Zell am See sei er so hart gefordert worden wie noch nie zuvor.

00:46 Video Maurer: «Es waren anstrengende Tage, die Anspannung war gross» Aus Sport-Clip vom 18.06.2023. abspielen. Laufzeit 46 Sekunden.

Die Führung unterwegs wechselte mehrfach ab. «Es ist unglaublich, dass ich nach so kurzer Zeit und einigen schwierigen Momenten im Ziel bin», sagt der Sieger. Als er zusammen mit seinem Team den Hauptkamm überquerte, sei das ein enormes Gefühl gewesen.