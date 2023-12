Legende: Vor einem Jahr im Freudentaumel Kanada gewann das 47. WM-Turnier vor eigenem Anhang. imago images/Darren Calabrese

Teilnehmende Teams

Die WM der Top-Division ist 10 Nationen vorbehalten:

Gruppe A: Kanada, Schweden, Finnland, Deutschland, Lettland

Kanada, Schweden, Finnland, Deutschland, Lettland Gruppe B: Tschechien, USA, Slowakei, Schweiz, Norwegen (Aufsteiger)

Nicht mehr dabei ist Österreich als letztjähriger Absteiger.

Ausgeschlossen bleiben die Auswahlen Russlands und Belarus' als Folge des russischen Angriffs auf die Ukraine.

Modus

Die ersten vier Teams jeder Gruppe qualifizieren sich für die Viertelfinals (A1 vs. B4, B1 vs. A4, 2A vs. 3B, 2B vs 3A). Die letztplatzierten zwei Equipen ermitteln in einem Spiel den Absteiger.

Ausgang im Vorjahr

Das letzte WM-Turnier fand in den kanadischen Städten Halifax und Moncton statt. Der ursprüngliche Ausrichter Nowosibirsk und Omsk (Russ) kam nicht zum Zug.

Die kanadische Auswahl gewann ihre 20. Goldmedaille. Im Final setzten sich die «Ahornblätter» gegen Tschechien durch, das erstmals seit 2001 wieder ein Endspiel erreicht hatte. Bronze ging an die USA, die Schweiz belegte den 7. Schlussrang.