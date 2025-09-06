Die ZSC Lions verlieren vor dem Start in die National-League-Saison in der Champions Hockey League bei Brynäs mit 0:2.

Legende: Bruchlandung in Schweden Für Rudolfs Balcers und den ZSC (Archivbild). Keystone/Christian Beutler

Die ZSC Lions gingen erstmals in dieser Champions-Hockey-League-Saison mit leeren Händen vom Eis. In Gävle, rund 100 km nördlich von Stockholm, taten sich die Zürcher von Beginn an schwer mit dem Brynäs IF. Die Schweden hatten am Ende beim 2:0-Sieg auch in allen relevanten Statistiken die Nase vorn.

Die Tore Brynäs erzielten durchaus klangvolle, respektive bekannte Namen: Jakob Silfverberg und Anton Rödin. Silfverberg, der 2024 mit der Erfahrung von 820 NHL-Spielen (373 Punkte) zu seinem Jugendverein zurückgekehrt war, brachte den Gastgeber in der 10. Minute in Führung. Den zweiten Treffer der Partie (58.) erzielte mit Rödin eine Klublegende, die einst einen Abstecher nach Davos gemacht hatte.

Ligastart am Dienstag

Bevor der amtierende ChL-Sieger ZSC die Ligaphase im Oktober gegen Sparta Prag und Ilves Tampere beschliesst, steht der Saisonstart in der National League an. Am Dienstag eröffnet der Meister die Saison mit einem Heimspiel gegen den EHC Biel.

Champions Hockey League