Am Mittwoch sind in Dübendorf die Gegner der 3 Schweizer Teams in der Champions Hockey League ausgelost worden.

Legende: Standen sich zuletzt im Playoff-Viertelfinal 2025 gegnüber Dan Tangnes (l.) und Josh Holden. Keystone/Juergen Staiger

Für den Davoser Trainer Josh Holden gibt es in der Champions Hockey League ein Wiedersehen mit seinem Freund und Mentor Dan Tangnes, ergab doch die Auslosung in Dübendorf ein Duell mit Rögle. Die beiden arbeiteten 5 Jahre beim EV Zug zusammen, Holden war dort der Assistent von Tangnes.

Mit Meister Skelleftea trifft der HCD auswärts auf ein weiteres schwedisches Team, zudem müssen die Bündner nach Polen zu Tychy reisen. Die Gegner zu Hause sind die Eisbären Berlin, Bili Tygri Liberec (CZE) und Storhamar Hamar (NOR).

Ein gutes Los erwischt hat Fribourg-Gottéron. Der Schweizer Meister empfängt Pilsen (CZE), Adler Mannheim und Nitra (SVK), auswärts sind Graz 99ers, Klagenfurt sowie die Herning Blue Fox (DEN) die Gegner. Servette muss wie Davos zweimal nach Schweden – gegen Skelleftea und Växjö – und nach Tychy. Daheim treten sie gegen Liberec, die Kölner Haie und die Eisbären Berlin an.

Die Ligaphase beginnt am 3. September und endet Mitte Oktober. Die besten 16 der 24 Teams qualifizieren sich für die K.o.-Phase. Der Final findet am 23. Februar 2027 statt.