Für Lausanne setzt es auch im 2. Spiel in der Champions Hockey League eine Niederlage ab. Die ZSC Lions siegen erstmals.

Auch Frölunda zu stark für Lausanne – ZSC feiert Pflichtsieg

Nach dem 1:4 bei Lukko Rauma am Freitag gab es für den Lausanne HC auch im zweiten schwierigen Auswärtsspiel zum Auftakt der Champions Hockey League keine Punkte. Bei Frölunda Göteborg unterlagen die Waadtländer mit 2:5.

Legende: Wieder keine Punkte Austin Czarnik und Lausanne sind nicht wunschgemäss in die Champions Hockey League gestartet. Imago Images/Michael Erichsen

Die Lausanner machten im Mittelabschnitt einen 0:2-Rückstand wett und glichen die Partie dank Treffern von Erik Brännström (24.) und Yannick Zehnder (30.) zwischenzeitlich aus. Im 3. Drittel jubelte jedoch nur noch das schwedische Heimteam. Nicklas Lasu (47.), Noah Hasa (50.) und Filip Cederqvist (57.) sorgten für den 5:2-Erfolg des vierfachen Champions-League-Siegers.

1. Sieg für den ZSC

Der zweite Schweizer Vertreter am Sonntag gab sich keine Blösse und wurde seiner Favoritenrolle gerecht. Die ZSC Lions bezwangen den polnischen Meister GKS Tychy zuhause mit 4:0 und rehabilitierten sich damit auch für die überraschende 2:3-Niederlage nach Verlängerung am Freitag gegen die Pinguins Bremerhaven.

Die Tore für den überlegenen Titelverteidiger erzielten Aven Andrighetto (5.), Rudolfs Balcers (20.), Mikko Lehtonen (26.) und Justin Siegrist (41.).

Resultate