Der EVZ verliert das Viertelfinal-Hinspiel der Champions Hockey League in Finnland bei Lukko Rauma mit 1:3.

Wollen die Zuger in der Champions Hockey League in die Runde der letzten 4 vorstossen, müssen sie in zwei Wochen im Rückspiel zuhause gegen Lukko Rauma aufdrehen. Der letzte Schweizer Vertreter musste sich im Viertelfinal-Hinspiel dem finnischen Regular-Season-Gewinner mit 1:3 beugen.

Nach Treffern von Anton Olsson (20.) und Aarne Intonen (27.) führten die Gastgeber nach 40 Minuten mit zwei Längen. Nach nur 39 Sekunden im Schlussabschnitt vermochte Zug durch Mike Künzle zu verkürzen. Der EVZ schaffte es aber nicht, das Momentum zu nutzen. Stattdessen kassierten die Zentralschweizer kurz darauf das 1:3 durch Ponthus Westerholm (43.).

Genoni gibt Comeback

Trotz Niederlage Grund zur Hoffnung dürfte den Zugern die Rückkehr von Leonardo Genoni geben. Der 38-jährige Goalie verpasste die letzten vier Partien in der National League, nachdem er am 22. November von Luganos Dario Simion über den Haufen gefahren worden war.

Genoni parierte 23 der 26 Schüsse auf sein Tor. Das Rückspiel in Zug findet am 16. Dezember statt.

Champions Hockey League