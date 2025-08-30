Für den SCB setzt es in der Champions Hockey League im 2. Spiel die 1. Niederlage ab. Zug derweil feiert den 2. Sieg.

Der SCB hat im 2. Spiel der Champions Hockey League die 1. Niederlage hinnehmen müssen. 2 Tage nach dem 2:0-Heimsieg gegen Grenoble setzte es auswärts gegen Lulea für die Berner ein 2:4 ab.

Nachdem der SCB im Startdrittel mit 0:1 in Rückstand geraten war, drehte Bern die Partie um Spielmitte dank eines Doppelschlags durch Thierry Schild (29.) und Waltteri Merelä (32.). Der schwedische Meister schlug aber noch im Mitteldrittel zurück, Brian O'Neill stellte auf 2:2 (38.).

Im Schlussabschnitt glückte Luleas Edvin Hammarlund in der 46. Minute das Game-Winning-Goal. 31 Sekunden vor dem Ende machte Markus Nurmi mit dem 4:2 ins leere Tor alles klar.

Zug in Frankreich souverän

Neben Bern stand am Samstag auch der EVZ ein 2. Mal im Einsatz. Die Zuger gaben sich beim französischen Meister Grenoble keine Blösse und gewannen 5:1. Mit Dominik Kubalik, Sven Leuenberger, Grégory Hofmann, Sven Senteler und David Sklenicka liessen sich bei Zug 5 verschiedene Torschütze feiern.

Bereits ihr 1. Spiel hatten die Zentralschweizer am Donnerstag bei Lulea mit 3:2 n.V. gewonnen.