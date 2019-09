Bern und Lausanne drehen ihre Spiele in Finnland

Legende: Wende geschafft Die Berner gewinnen nach Rückstand doch noch mit 3:2. Keystone

Bern schlägt den finnischen Vizemeister Kärpät Oulu auswärts mit 3:2 nach Verlängerung.

Auch Lausanne bezwingt mit den Lahti Pelicans eine Mannschaft aus Finnland und gewinnt im Penaltyschiessen.

Damit schaffen die beiden Schweizer Teams nach ihren Niederlagen zum Auftakt den ersten Sieg in der Champions Hockey League.

Lahti Pelicans - Lausanne 4:5 n.P.

Lausanne lag in Finnland nach dem 2. Drittel mit 1:3 zurück. Die Waadtländer gaben sich aber nicht auf und starteten in den letzten 20 Minuten eine Aufholjagd. Petteri Lindbohm, Joel Vermin und Josh Jooris erzielten die 3 Tore bis zum 4:4-Ausgleich, vom zwischenzeitlichen 2:4 durch die Pelicans hatten sich die Lausanner nicht aus der Ruhe bringen lassen. Am Ende entschieden sie das Penaltyschiessen mit 3:1 für sich.

Andrighetto gibt Debüt und Assist Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Der Schweizer Internationale Sven Andrighetto hat seinen Einstand in der Kontinental Hockey League gegeben. Beim 3:1-Sieg von Avangard Omsk bei ZSKA Moskau liess sich der Zürcher in der 20. Minute beim 1:1 von Cody Franson einen Assist notieren. Andrighetto hatte im Sommer vom NHL-Team Colorado Avalanche nach Russland in die KHL gewechselt.

Kärpät Oulu - Bern 2:3 n.V.

Im Duell des finnischen Vizemeisters gegen den Schweizer Meister hatten zunächst die Nordländer die Nase vorn: Kärpät führte nach 15 Minuten mit 2:0. Der SC Bern kämpfte sich dank Gregory Sciaroni (25.) und Matthias Bieber (45.) aber zurück ins Spiel. In der Verlängerung machte Mark Arcobello für Bern die Wende zum 3:2 dann perfekt.