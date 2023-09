Die Rapperswil-Jona Lakers bezogen im zweiten Spiel der Champions Hockey League die erste Niederlage. Das Auswärtsspiel im tschechischen Ostrava gegen Vitkovice ging 1:4 verloren. Einziger Torschütze für die Lakers war Verteidiger Inaki Baragano, der für den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer zum 1:2 besorgt war. Die Hoffnung der St. Galler, die Partie wie schon am Freitag gegen den tschechischen Meister Ocelari Trinec (7:6-Sieg nach Verlängerung) noch zu drehen, währte allerdings nur kurz.

Nun wartet ein finnisches Team

Vitkovice zeigte sich in einer Partie, bei der sämtliche Tore im Mitteldrittel fielen, insbesondere im Powerplay effizient. Drei ihrer vier Tore schossen die Tschechen in Überzahl. Die 3. Runde der Champions-League-Vorrunde beginnt am kommenden Donnerstag. Die Lakers spielen gegen Lukko Rauma aus Finnland, Genf-Servette empfängt Bozen. Am Freitag tritt dann der dritte Schweizer Vertreter Biel in Schweden gegen Färjestad Karlstad an.