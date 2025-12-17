Legende: Liess sich nach dem Sieg gegen Lukko Rauma feiern Grégory Hofmann, mit 2 Toren der Matchwinner. Freshfocus/Mike Wiss

Im Viertelfinal der Champions Hockey League ging der EV Zug einem Duell mit einem schwedischen Team noch aus dem Weg. Im Nachhinein entpuppte sich das als Glücksfall. Zwar hatten die Zentralschweizer auch mit den Finnen von Lukko Rauma ihre liebe Mühe und brauchten einen 3:0-Kraftakt im Rückspiel nach einer 1:3-Niederlage in Finnland. Doch die schwedische Übermacht wurde in den anderen 3 Viertelfinal-Duellen deutlich: Dort setzten sich mit Lulea, Brynäs und Frölunda allesamt die Schweden durch.

Schwedische Dominanz in der CHL

Dass die Schweden die Champions Hockey League dominieren, ist nicht neu. Seit der Wiedereinführung des Kontinental-Wettbewerbs 2014 stand immer mindestens 1 schwedisches Team im Final, was auch bei der diesjährigen Austragung der Fall sein wird.

In 6 der 10 bisherigen Finals ging der Sieg an Schweden. Mit 4 Erfolgen ist Frölunda Rekordsieger, Lulea gewann die erste Austragung 2014/15 und einmal triumphierte Rögle BK (2022). Finnland (JYP Jyväskylä 2018, Tappara Tampere 2023) und die Schweiz (Genf-Servette 2024, ZSC Lions 2025) kommen auf je 2 Turniersiege.

Zum 2. Mal im Halbfinal

Für den EVZ ist es der 2. Vorstoss in die Runde der letzten 4. 2022/23 scheiterten die Zuger am späteren Sieger Tampere. So meinte Trainer Michael Liniger nach dem Viertelfinal-Erfolg gegen Lukko Rauma gegenüber bote.ch: «Wir haben Freude, aber grundsätzlich haben wir noch nichts erreicht.»

Der EVZ-Coach sah bei seinem Team gewisse «Startschwierigkeiten, danach hat das Team aufopferungsvoll gekämpft, um den Sieg zu holen. Die Spieler wollten das unbedingt.»

Mammut-Programm für EVZ in der Liga

Lange feiern konnten die Zentralschweizer den Halbfinal-Einzug allerdings nicht, schliesslich steht am Mittwochabend bereits das Heimspiel gegen Kloten in der National League an. Am Freitag folgt dann das 3. Heimspiel in 4 Tagen gegen Biel, am Samstag die Auswärtspartie in Rapperswil. Das Mammutprogramm beschliesst der EVZ dann am 23. Dezember mit einem Heimspiel gegen Davos.

In der Champions Hockey League geht es für die Zuger erst im neuen Jahr weiter. Im Halbfinal gegen Lulea (13./20. Januar) gilt es nun, die Schweizer Fahne hochzuhalten und den Schweizer Hattrick nach den Erfolgen von Genf und den ZSC Lions in den vergangenen beiden CHL-Turnieren anzupeilen.

Resultate