Die Zürcher doppeln nach dem 4:0-Erfolg gegen Tychy mit einem 4:2 gegen Odense nach. Die Entscheidung fällt erst spät.

Die ZSC Lions haben in der Champions Hockey League weitere 3 Punkte eingefahren. In der 3. Runde realisierte der Titelverteidiger beim dänischen Meister Odense den 2. Sieg. Damit liegt er auf Kurs in Richtung Playoffs.

Der Weg zum Auswärtssieg erwies sich keineswegs als ein Spaziergang. Die Dänen hatten zweimal einen Rückstand aufgeholt, hielten bis zur 56. Minute ein 2:2 und erspielten sich in der 53. Minute durch Jonathan Brinkman sogar die grosse Möglichkeit, selbst in Führung zu gehen. Brinkman vermochte seinen Penalty aber nicht zu verwerten.

Gut 3 Minuten nach Brinkmans vergebenem Penalty markierte Thierry Bader den Gamewinner, Rudolfs Balcers traf 20 Sekunden vor Schluss noch ins leere Tor. Der Sieg für die Zürcher war letztlich hochverdient – die Lions schossen deutlich mehr auf das Tor als Odense (47:15).

So geht's weiter

Vor dem Start der National-League-Saison (9. September) treffen die ZSC Lions am Samstag in der 4. CHL-Runde noch auswärts auf das schwedische Brynäs (16 Uhr).

Champions Hockey League