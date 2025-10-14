Der Titelverteidiger kassiert in Finnland die 4. Niederlage und ist nun von den Resultaten in den anderen Partien abhängig.

Rund ein halbes Jahr nach dem Triumph in der Champions Hockey League droht den ZSC Lions bereits das Out in der Ligaphase. Die Zürcher verloren bei Leader Ilves Tampere diskussionslos mit 1:4 und müssen nun gewaltig zittern. Mit nur zwei Siegen aus sechs Partien steht der ZSC zwar noch über dem Strich, könnte am Mittwoch aber noch aus den Top 16 fallen.

Im Norden eröffnete Matias Mäntyikividas das Skore in der 29. Minute. Bei 5 gegen 3 bezwang er ZSC-Goalie Simon Hrubec aus spitzem Winkel. Der Finne war in der 59. Minute auch für das 3:0 ins leere Zürcher Tor zuständig. Dazwischen hatte Matic Török auf 2:0 erhöht.

Auf Schützenhilfe angewiesen

Die Lions trafen erst in der letzten Minute: 23 Sekunden vor der Sirene verkürzte Andy Andreoff mit seinem ersten Tor im ZSC-Trikot, ehe bei 59:57 Tampere mit dem 4:1 für den Schlusspunkt besorgt war.

Um in den nächsten Wochen international weiterzuspielen, müssen die ZSC Lions am Mittwoch auf für sie vorteilhafte Resultate hoffen. Unter anderem könnten Zug (gegen Kometa Brno) und Lausanne (gegen Mountfield) mit Heimsiegen am Mittwoch dem Ligakonkurrenten helfen.

Resultate