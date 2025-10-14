Titelverteidiger ZSC Lions bangt nach der 1:4-Niederlage in Tampere um die Achtelfinals in der Champions Hockey League.

Bern verpasst es in Göteborg, sich eine bessere Ausgangslage für die K.o.-Phase zu verschaffen.

Rund ein halbes Jahr nach dem Triumph in der Champions Hockey League droht den ZSC Lions bereits das Out in der Ligaphase. Die Zürcher verloren bei Leader Ilves Tampere diskussionslos mit 1:4 und müssen nun gewaltig zittern. Mit nur zwei Siegen aus sechs Partien steht der ZSC zwar noch über dem Strich, könnte am Mittwoch aber noch aus den Top 16 fallen.

Im Norden eröffnete Matias Mäntyikividas das Skore in der 29. Minute. Bei 5 gegen 3 bezwang er ZSC-Goalie Simon Hrubec aus spitzem Winkel. Der Finne war in der 59. Minute auch für das 3:0 ins leere Zürcher Tor zuständig. Dazwischen hatte Matic Török auf 2:0 erhöht.

Auf Schützenhilfe angewiesen

Die Lions trafen erst in der letzten Minute: 23 Sekunden vor der Sirene verkürzte Andy Andreoff mit seinem ersten Tor im ZSC-Trikot, ehe bei 59:57 Tampere mit dem 4:1 für den Schlusspunkt besorgt war.

Um in den nächsten Wochen international weiterzuspielen, müssen die ZSC Lions am Mittwoch auf für sie vorteilhafte Resultate hoffen. Unter anderem könnten Zug (gegen Kometa Brno) und Lausanne (gegen Mountfield) mit Heimsiegen am Mittwoch dem Ligakonkurrenten helfen.

Egli trifft für Frölunda gegen den SCB

Derweil verpasste es der SC Bern gegen Tabellennachbar Frölunda, sich eine bessere Ausgangslage für die Achtelfinals zu verschaffen. Die Berner mussten sich Göteborg mit 3:4 geschlagen geben. Mit einem Doppelschlag innert 31 Sekunden zum 3:0 kurz nach Spielmitte sorgte Frölunda für die Vorentscheidung.

Der Schweizer Dominik Egli hatte in der 25. Minute das Skore eröffnet. Emil Bemström brachte die Berner Hoffnung zwar wieder zurück (36.), diese machte Filip Hasa aber umgehend wieder zunichte (39.). Im Schlussabschnitt trafen Victor Ejdsell (42.) und Marco Müller 10 Sekunden vor der Sirene für den SCB.

