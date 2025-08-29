Der ZSC startet mit einem 2:3 n.V. gegen Bremerhaven in die Mission Titelverteidigung. Auch Lausanne verliert.

Den ZSC Lions ist der Start in die neue Champions-Hockey-League-Kampagne nicht wie gewünscht geglückt. Die Zürcher mussten sich in ihrem 1. Pflichtspiel der Saison zuhause den Pinguins Bremerhaven mit 2:3 nach Verlängerung geschlagen geben. Jan Urbas schoss die Gäste aus Deutschland in der 62. Minute zum überraschenden Auswärtssieg.

Zuvor hatte der ZSC im Mitteldrittel aus einem 0:1 ein 2:1 gemacht. Derek Grant (26.) und Sven Andrighetto (37.) liessen sich als Torschützen feiern. Der Titelverteidiger brachte den Mini-Vorsprung jedoch nicht über die Runden. In der 53. Minute gelang Miha Verlic der Ausgleich für Bremerhaven.

Lausanne in Finnland auf verlorenem Posten

Auch der zweite Schweizer Vertreter am Freitag musste als Verlierer vom Eis. Playoff-Finalist Lausanne ging bei Lukko Rauma durch Théo Rochette zwar früh in Führung (8.), geriet aber noch im Startdrittel in Rücklage. Ein Doppelschlag innert 65 Sekunden durch Jakob Stenqvist (16.) und Steven Jandric (17.) brachte die Wende zugunsten des finnischen Meisters.

Im Schlussabschnitt vermochte Lausanne nicht mehr zu reagieren. Auf der anderen Seite machten Atte Joki (49.) und Alex Beaucage (56.) den 4:1-Erfolg der Gastgeber perfekt.