ZSC und Zug verlieren, bleiben aber im Rennen um die K.o.-Phase

Legende: Erzielte den 1:2-Anschlusstreffer Vinzenz Rohrer. Freshfocus/Nico Ilic

Die ZSC Lions verlieren in der Champions Hockey League zu Hause gegen Sparta Prag 1:2.

Zug muss sich Lukko Rauma auswärts 0:1 beugen.

Bern und Lausanne sind am Mittwoch im Einsatz.

Die ZSC Lions konnten sich in der Schlussminute des zweiten Drittels über das erste Tor von Rückkehrer Vinzenz Rohrer freuen. Mehr als das 1:2 brachte das Team von Marco Bayer aber nicht mehr zustande, auch wenn es im Schlussabschnitt mehr Spielanteile hatte als die stark aufspielenden Tschechen.

Sparta Prag ging durch die beiden NHL-erfahrenen Stürmer Roman Horak und Devon Shore im Mitteldrittel verdient mit 2:0 in Führung.

Auch nach der dritten Niederlage im fünften Spiel bleiben die Zürcher in der Tabelle in den Top 16, die sich für die Playoffs qualifizieren. Zum Abschluss der Regular Season treffen sie am kommenden Dienstag auswärts auf Ilves aus Tampere. Die Finnen sind bereits sicher in den Playoffs.

Zug tor- und punktlos

Der EV Zug kam von seiner Reise nach Finnland ohne eigenes Tor und ohne Punkte zurück. Der 18-jährige Verteidiger Arttu Välilä sorgte mit seinem Goal in der 26. Minute für den Unterschied.

Auch wenn der Sieg der mehrheitlich dominanten Gastgeber verdient war, hatten die Zuger einige gute Ausgleichsmöglichkeiten, unter anderem in einem Powerplay in der Schlussphase.

Im Startdrittel traf Nando Eggenberger ausserdem nur den Pfosten. Den Finnen wurde ein Treffer nach einer Coach's Challenge aberkannt.

Quali für K.o.-Phase wohl nicht in Gefahr

Den letzten Match der Qualifikation bestreiten die fast sicher für die Playoffs qualifizierten Zuger am Mittwoch in einer Woche daheim gegen den tschechischen Meister Kometa Brno.

Am Mittwoch sind mit Bern (zu Hause gegen die Belfast Giants) und Lausanne (auswärts bei Grenoble) zunächst die anderen beiden Schweizer Teams im Einsatz.

Champions Hockey League