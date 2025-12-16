Der EV Zug steht in der Champions Hockey League im Halbfinal.

Die Zentralschweizer schlagen Lukko Rauma (FIN) im Viertelfinal-Rückspiel zu Hause mit 3:0. Das Hinspiel verloren sie 1:3.

Grégory Hofmann avanciert mit zwei Toren zum Matchwinner.

Ein bärenstarkes Mitteldrittel reichte dem EVZ, um die 1:3-Hypothek aus dem Hinspiel in Finnland vergessen zu machen. Nachdem es nach den ersten 20 Minuten 0:0 gestanden hatte, drehte das Team von Michael Liniger auf.

Kaum war der zweite Abschnitt angelaufen, brach Grégory Hofmann mit der Führung den Bann (22.). Knapp zehn Minuten später erhöhte Tomas Tatar im Slot per Backhand, nachdem er von hinter dem Tor von Jan Kovar schön in Szene gesetzt worden war.

Jetzt wartet Lulea

Doch das war's noch nicht aus Zuger Sicht. Sechs Sekunden vor der zweiten Sirene erhöhte Hofmann mit seinem zweiten Treffer des Abends auf 3:0. Im letzten Drittel verteidigten die Gastgeber den Vorsprung recht sicher. Erst in den Schlussminuten war Goalie Leonardo Genoni vermehrt gefordert.

Im Kampf ums Finalticket misst sich der EVZ nächsten Monat mit dem schwedischen Vertreter Lulea. Die Hinspiele finden am 13./14. Januar statt, die Rückspiele eine Woche später am 20./21. Januar. Zug tritt zuerst vor heimischem Anhang an. Vor drei Jahren war Zug im Halbfinal am späteren Sieger Tappara Tampere gescheitert.

Im anderen Halbfinal kommt's zum schwedischen Duell zwischen Frölunda Göteborg und Brynäs.

Champions Hockey League