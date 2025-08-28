Der EVZ setzt sich zum Auftakt der Champions Hockey League 3:2 n.V. bei Lulea durch. Bern schlägt Grenoble mit 2:0.

Zug hat am 1. Spieltag der Champions Hockey League sogleich ein Ausrufezeichen setzen können. Der EVZ überraschte mit einem 3:2-Erfolg nach Verlängerung beim schwedischen Meister Lulea. Zug hatte aus einem 0:1 bis zu Spielhälfte ein 2:1 gemacht. Heikki Liedes rettete das Heimteam in die Overtime.

Dort war es mit Zugs Ersatz-Captain Lukas Bengtsson (Jan Kovar fehlte rekonvaleszent) ausgerechnet ein Schwede, der für die Entscheidung verantwortlich zeichnete.

Mit Bern gestaltete am Donnerstag auch der zweite Schweizer Vertreter seinen Auftakt erfolgreich. Waltteri Merelä und Anton Lindholm schossen den SCB zu einem 2:0-Erfolg beim französischen Meister Grenoble.

ZSC und Lausanne am Freitag

Am Freitag greift der Titelverteidiger ZSC Lions in den Wettbewerb ein. Als erste Aufgabe erwartet die Stadtzürcher ein Heimspiel gegen die Pinguins aus Bremerhaven. Als vierter Schweizer Vertreter ist am Freitag auch Lausanne in Finnland bei Lukko Rauma engagiert.

Service zur Champions Hockey League