Die Zentralschweizer müssen sich Lukko Rauma in der Champions Hockey League trotz vielen Chancen 0:1 beugen.

Der EV Zug hat in der Champions Hockey League die zweite Niederlage kassiert. Die Zentralschweizer verloren bei den Finnen von Lukko Rauma mit 0:1.

Im vorletzten Spiel der Regular Season sorgte der 18-jährige finnische Verteidiger Arttu Välilä mit seinem Tor in der 26. Minute für den Unterschied. Auch wenn der Sieg der mehrheitlich dominanten Gastgeber verdient war, hatten die Zuger einige gute Ausgleichsmöglichkeiten, unter anderem in einem Powerplay in der Schlussphase.

Quali für K.o.-Phase wohl nicht in Gefahr

Im Startdrittel traf Nando Eggenberger ausserdem nur den Pfosten. Den Finnen wurde ein Treffer nach einer Coach's Challenge aberkannt.

Den letzten Match der Qualifikation bestreiten die fast sicher für die Playoffs qualifizierten Zuger am Mittwoch in einer Woche daheim gegen den tschechischen Meister Kometa Brno.

Champions Hockey League