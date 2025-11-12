Eine gute Nachricht erreichte die Zuger Fans schon mit der Bekanntgabe des Line-Ups. Die Langzeitverletzten Lukas Bengtsson und Daniel Vozenilek sind genesen und können bei den Zentralschweizern wieder mittun. Das Duo fügte sich im Startdrittel nahtlos in eine nahezu perfekte Vorstellung ein.

Die Zuger spielten flüssig nach vorne und zeigten sich vor dem Tor gnadenlos effizient. Nach nicht einmal zwölf Minuten lautete das Skore 4:0 zugunsten des EVZ. Mit Grégory Hofmann (5.), Dominik Kubalik in Überzahl (9.), Mike Künzle (11.) und Colin Lindemann (12.) trugen sich vier verschiedene Spieler in die Torschützenliste ein. Ebenso beeindruckend die Effizienz: Von nur sechs Schüssen auf den Kasten von Josef Korenar schlugen vier hinter dem tschechischen Keeper ein.

Zweiter Shutout für Genoni

Korenar – am Sonntag in der Euro Hockey League gegen die Schweiz noch ungeschlagen – vermochte seine Fangquote in der Folge zwar zu steigern, seine Vorderleute waren aber auch im zweiten und dritten Drittel überfordert von der Zuger Spielfreude. David Sklenicka per Slapshot (25.) und Fabrice Herzog (44.) mit einem Ablenker sorgten dafür, dass die Ausgangslage für das Rückspiel am kommenden Dienstag in Prag noch besser ist.

Leonardo Genoni verbrachte einen relativ geruhsamen Abend. Der Zuger Torhüter wurde zwar einmal bezwungen, der Anschlusstreffer zählte wegen eines hohen Stocks jedoch nicht. Damit feierte Genoni den zweiten Shutout in Folge. Bereits beim letzten Sieg in der Meisterschaft (1:0 gegen Genf-Servette) war er ohne Gegentor geblieben.

