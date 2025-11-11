Bei Ilves Tampere ist ein 19-jähriger Schweizer drauf und dran, sich einen Namen zu machen.

Legende: Streckt sich nach höheren Aufgaben Paul Mottard. imago images/All Over Press Finland

Wenn die Pinguins Bremerhaven am Dienstagabend Ilves Tampere im Achtelfinal der Champions Hockey League empfangen, dürfte auch ein Schweizer auf dem Eis stehen: der 19-jährige Angreifer Paul Mottard, hierzulande ein noch eher unbeschriebenes Blatt.

Eigentlich sah Mottards Plan nach seinem Abgang bei Biel im Sommer 2024 vor, 3 Jahre bei U20-Auswahlen in Nordeuropa zu reifen und danach in eine Juniorenliga nach Nordamerika zu wechseln. Dieser Weg sei ihm von Scouts empfohlen worden, meinte er im Bieler Tagblatt.

Einsätze in einem Fanionteam wären in dieser Zeit höchstens Zugabe gewesen. Nun aber scheint es, als könnte Mottard schon in seiner 2. Saison in Finnland Fuss im Erwachsenen-Eishockey fassen. 9 Spiele für Ilves in der Liga und 2 Einsätze in der CHL stehen bei ihm bislang zu Buche.

Gut möglich, dass der schnelle Aufstieg Mottards Plan über den Haufen werfen könnte. Vor allem, wenn er für die U20-WM Ende Jahr nominiert und ein weiteres Schaufenster erhalten würde. Bei entsprechenden Leistungen dürfte er dann ein heisser Kandidat für den NHL-Draft im Juni 2026 werden.

