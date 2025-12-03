Als letzter Schweizer Vertreter in der Champions Hockey League bekommt es Zug im Viertelfinal mit Lukko Rauma zu tun.

Legende: Jubeln sie auch gegen Lukko Rauma? Die Spieler des EV Zug. IMAGO / CTK Photo

Das Schweizer Feld in der Champions Hockey League lichtete sich zuletzt rasant. Zuletzt erwischte es in den Achtelfinals Titelverteidiger ZSC Lions und Bern. Nun kann nur noch Zug den 3. Schweizer Triumph in Folge holen. Im Viertelfinal am Mittwoch heisst die nächste Hürde Lukko Rauma.

Gibt Genoni sein Comeback?

Der EVZ ist in dieser Saison eine Wundertüte. Mehr als 2 Siege reihten die Zentralschweizer in der National League nie aneinander. Die Inkonstanz hat auch mit Verletzungspech zu tun. In den letzten 4 Partien fehlte mit Goalie Leonardo Genoni der wichtigste Spieler. Der MVP der WM dürfte im Viertelfinal wieder das Tor hüten. Tomas Tatar fehlt allerdings weiterhin – wie auch Nando Eggenberger, Samuel Guerra und Raphael Diaz. Zudem wurde der Ende November ausgelaufene Vertrag mit Verteidiger Jesse Graham nicht verlängert.

Die Zuger stehen zum 3. Mal im Viertelfinal. 2019 scheiterten sie mit 1:5 an der tschechischen Equipe Mountfield Hradec Kralove, 2022 gelang ihnen gegen denselben Gegner der Einzug in den Halbfinal.

Champions Hockey League