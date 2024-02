Legende: Konnten gegen Zug jubeln Die SCB-Frauen. Freshfocus/Pascal Muller/Archiv

Im mit Spannung erwarteten Cupfinal zwischen den SCB- und den EVZ-Frauen haben sich die Bernerinnen knapp durchgesetzt. Die Leaderinnen der höchsten Liga gewannen den Cupfinal in Luzern gegen ihr Pendant aus der zweithöchsten Spielklasse mit 2:1 im Penaltyschiessen.

Der SCB, der auf diese Spielzeit hin den EV Bomo Thun in seine Organisation integriert hatte, konnte damit über den 1. Cup-Titel jubeln. Dem neu gegründeten Team des EVZ blieb indes der 1. Titel in der 1. Saison verwehrt.

Bern gleicht spät aus

In der regulären Spielzeit hatte Lena-Marie Lutz die Zugerinnen bereits in der 8. Minute in Führung geschossen, anschliessend waren Tore in Luzern aber Mangelware. Erst 7 Minuten vor der Schlusssirene konnte Maija Otamo für die Oberklassigen ausgleichen.

Im Penaltyschiessen trafen Natispielerin Lara Stalder für Zug sowie Estelle Duvin für den SCB. Nachdem 7 Schützinnen verschossen hatten, legte Sarah Forster für die «Mutzen» wieder vor und Stalder verschoss den entscheidenden Penalty.