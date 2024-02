Legende: Trifft im Halbfinal doppelt Nina Harju. Freshfocus/Martin Meienberger

Das Frauenteam des EV Zug greift in seiner 1. Saison nach dem 1. Titel: Die Zugerinnen schlugen die Neuchâtel Hockey Academy im Cuphalbfinal diskussionslos mit 7:0 und zogen in den Final ein. Dort warten am Sonntag beim Finalturnier in Luzern die SCB-Frauen, die Lugano im anderen Halbfinal ebenfalls mit 7:0 besiegten.

Der EVZ bekundete mit den oberklassigen Neuenburgerinnen keine Mühe und liess vor allem im Schlussdrittel mit 4 Toren die Muskeln nochmal spielen. Das neu gegründete Team spielt derzeit noch in der zweithöchsten Liga, zieht dort aber einsam seine Kreise. Die Equipe, die mit diversen Nationalspielerinnen wie Noemi Rhyner und Lara Stalder gespickt ist, hat nach 16 Runden ebenso viele Siege auf dem Konto und erzielt im Schnitt fast 18 Tore pro Spiel.

Am Sonntag im Cupfinal folgt mit den Bernerinnen, die die höchste Liga mit 10 Punkten Vorsprung anführen, nun die ultimative Bewährungsprobe.