Die Verantwortlichen von Genf-Servette haben in der Trainerfrage die Zukunft aufgegleist.

Legende: Soll den Erfolg zurück nach Genf bringen Sam Hallam. Imago/Bildbyran

Genf-Servette hat einen Headcoach gefunden: Ab nächster Saison stösst der Schwede Sam Hallam zu den «Grenat». Der 46-Jährige hat sich bei den Genfern für drei Saisons verpflichtet. Seit gut drei Jahren ist er in seiner Heimat als Nationalcoach tätig und wird die Mannschaft in dieser Saison auch bei den Olympischen Spielen in Mailand-Cortina und bei der Weltmeisterschaft in der Schweiz betreuen.

Als Klubtrainer arbeitete Hallem vorab bei den Växjö Lakers erfolgreich, die er zu drei Meistertiteln (2015, 2018, 2021) führte.

Peltonen bleibt bis Saisonende

Die laufende Saison wird Genf-Servette mit seinem aktuellen Trainerstab unter der Leitung des Finnen Ville Peltonen beenden, wie der Verein ebenfalls bekannt gegeben hat. Peltonen hat das Amt des Headcoachs vor etwas mehr als einer Woche nach der Freistellung des Franzosen Yorick Treille übernommen.