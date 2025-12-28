Das Team von Jan Cadieux zieht zum Auftakt der U20-WM gegen Gastgeber USA mit 1:2 den Kürzeren.

U20-Nati muss sich den USA nur knapp geschlagen geben

Legende: Erzielt den zwischenzeitlichen Ausgleich Basile Sansonnens. AP Photo/Matt Krohn

Die Schweizer U20-Auswahl hat an der WM in Saint Paul (USA) im ersten Spiel einen Coup knapp verpasst. Die Equipe von Coach Jan Cadieux unterlag dem Gastgeber mit 1:2.

Nach einem ausgeglichenen Startdrittel, in dem die Schweizer mit einem frechen Auftritt und konsequentem Forechecking überzeugt hatten, machten die USA den Unterschied im Mittelabschnitt aus. Brodie Ziemer brachte den Titelverteidiger in der 22. Minute in Front.

Am Sonntag geht's gleich weiter

Das Cadieux-Team benötigte ein paar Minuten, um sich vom Rückstand zu erholen, ehe Basile Sansonnens der verdiente Ausgleich gelang (33.). Doch wenig später lagen sich die USA dank eines Treffers von Will Zellers erneut in den Armen (35.). Die Schweiz war zu keiner Reaktion mehr fähig.

«Wir spielten sehr solid, darum ist es enttäuschend, dass wir die Partie verlieren», so Trainer Cadieux. Wenn sein Team aber so weitermache, werde es auch Spiele gewinnen. Schon am Sonntag steht das Schweizer Team ab 20 Uhr Schweizer Zeit gegen Schweden zum zweiten Mal im Einsatz.