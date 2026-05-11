Legende: Waren schon lange nicht mehr am Spengler Cup Die Finnen von Ilves Tampere liefen letztmals vor 54 Jahren in Davos auf. imago images/All Over Press Finland

6. Spengler-Cup-Team bekannt

Das Teilnehmerfeld des diesjährigen Spengler Cups ist komplett. Das finnische Team Ilves Tampere kehrt nach über 50 Jahren nach Davos zurück. Die Finnen blicken auf eine lange und erfolgreiche Geschichte zurück. Mit 16 Meistertiteln zählt es zu den traditionsreichsten Organisationen Finnlands – ungeachtet dessen, dass die letzte Meisterschaft vor mehr als 40 Jahren gewonnen wurde. Zuvor standen neben Vorjahressieger Davos Adler Mannheim, die U.S. Collegiate Selects, Frölunda und die SCL Tigers als Teilnehmer des 98. Spengler Cups fest. Der offizielle Spielplan wird am 4. Juni veröffentlicht.

Franzéns Vertrag um 4 Jahre verlängert

Rikard Franzén bleibt Swiss Ice Hockey erhalten. Wie der Verband mitteilte, unterschrieb der Schwede einen Vertrag bis 2030. Er wird neu als Vollzeit-Assistant-Coach der A-Nationalmannschaft fungieren und zudem eine verbindende Rolle zwischen der SIHF-Auswahl und dem Nachwuchsbereich übernehmen. So wird er auch beim U20-Nationalteam Headcoach Luca Cereda assistieren. Franzén wurde zuletzt als Assistenztrainer von Freiburg Schweizer Meister.