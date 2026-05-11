6. Spengler-Cup-Team bekannt
Das Teilnehmerfeld des diesjährigen Spengler Cups ist komplett. Das finnische Team Ilves Tampere kehrt nach über 50 Jahren nach Davos zurück. Die Finnen blicken auf eine lange und erfolgreiche Geschichte zurück. Mit 16 Meistertiteln zählt es zu den traditionsreichsten Organisationen Finnlands – ungeachtet dessen, dass die letzte Meisterschaft vor mehr als 40 Jahren gewonnen wurde. Zuvor standen neben Vorjahressieger Davos Adler Mannheim, die U.S. Collegiate Selects, Frölunda und die SCL Tigers als Teilnehmer des 98. Spengler Cups fest. Der offizielle Spielplan wird am 4. Juni veröffentlicht.