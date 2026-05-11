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Eishockey-News aus der Schweiz Ilves Tampere komplettiert Spengler-Cup-Feld

11.05.2026, 14:42

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Zwei Eishockeyspieler in grünen Trikots auf dem Eis.
Legende: Waren schon lange nicht mehr am Spengler Cup Die Finnen von Ilves Tampere liefen letztmals vor 54 Jahren in Davos auf. imago images/All Over Press Finland

6. Spengler-Cup-Team bekannt

Das Teilnehmerfeld des diesjährigen Spengler Cups ist komplett. Das finnische Team Ilves Tampere kehrt nach über 50 Jahren nach Davos zurück. Die Finnen blicken auf eine lange und erfolgreiche Geschichte zurück. Mit 16 Meistertiteln zählt es zu den traditionsreichsten Organisationen Finnlands – ungeachtet dessen, dass die letzte Meisterschaft vor mehr als 40 Jahren gewonnen wurde. Zuvor standen neben Vorjahressieger Davos Adler Mannheim, die U.S. Collegiate Selects, Frölunda und die SCL Tigers als Teilnehmer des 98. Spengler Cups fest. Der offizielle Spielplan wird am 4. Juni veröffentlicht.

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