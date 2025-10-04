Legende: Noch bleibt die NHL ein Traum Muggli beim Draft 2024. Getty Images/NHL/Mark Blinch

Muggli übersteht zweitletzten Cut nicht

Leon Muggli wird die Eishockey-Saison in Nordamerika in der AHL beginnen. Der 19-jährige Zuger Verteidiger, der im Sommer 2024 an 52. Stelle von den Washington Capitals gedraftet wurde, überstand den zweitletzten Kaderschnitt der Capitals während der Preseason nicht und wurde zum Farmteam Hershey Bears geschickt. Für die Hershey Bears ist Muggli Ende der letzten Saison bereits zweimal in der AHL aufgelaufen. Bis März und dem Aus in den Playoff-Viertelfinals gegen Davos spielte der Schweizer Nachwuchs-Internationale noch beim EV Zug.

Eishockey-Weltverband lanciert europäischen Nationencup

Ab 2026 richtet der Weltverband zusätzlich zu den jährlich stattfindenden Weltmeisterschaften den Europacup der Nationen aus («European Cup of Nations»). Das Turnier wird in den üblichen Länderspielpausen im November, Dezember und Februar in Dreier- und Vierergruppen gespielt und soll den internationalen Partien mehr Wertigkeit geben. Die Schweiz gehört nicht zu den 18 Teilnehmerländern der ersten Austragung.

