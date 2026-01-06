Legende: Nach 1981 und 2012 wieder zuoberst Die schwedische U20-Auswahl. Keystone/AP Photo/Matt Krohn

Dank je eines Tores im ersten und im zweiten Drittel gingen die Schweden im Endspiel gegen die tschechische Auswahl, welche die Schweiz im Viertelfinal bezwungen hatte, mit einer 2:0-Führung in den letzten Abschnitt.

Dort erhöhten die Skandinavier erst auf 3:0, ehe Tschechien mit Toren in der 58. und 60. Minute für spannende Schlusssekunden sorgten. Ein Goal von Ivar Stenberg 8 Sekunden vor der Sirene ins leere Tor der Tschechen sicherte den Schweden beim Turnier in den USA (Minnesota) schliesslich den Sieg.

3. Titel für Schweden

Für die Skandinavier ist es nach 1981 und 2012 der dritte Titelgewinn an einer U20-WM. Nicht weniger als 12 Mal hatte «Tre Kronor» den Final verloren, zuletzt 2024. Tschechien muss weiter auf den ersten Triumph seit 2001 warten.

Kanada tröstet sich mit Bronze

Rekordtitelträger Kanada (20 Siege) sicherte sich dank eines 6:3 gegen Finnland die Bronzemedaille. Die Kanadier hatten im Halbfinal überraschend gegen Tschechien den Kürzeren gezogen (4:6).