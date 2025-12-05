Der Internationale Eishockey-Verband nimmt das Schweizer Trio im nächsten Frühling in die Hall of Fame auf.

Schelling, Ambühl und Krueger bald in der Hall of Fame

Legende: Hinterliess als Torhüterin ihre Spuren im Welt-Eishockey Florence Schelling. Freshfocus/Urs Lindt

Ein Schweizer Trio darf sich über eine besondere Ehre freuen. Der Internationale Eishockey-Verband nimmt Andres Ambühl, Florence Schelling und Ralph Krueger in die Hall of Fame auf.

Für Ambühl kommt die besondere Auszeichnung ungewohnt zügig. Der Bündner ist erst in diesem Frühling vom Spitzensport zurückgetreten. Schelling hat während ihrer Zeit als Torhüterin zu den Besten ihres Fachs gehört. Der gebürtige Kanadier Krueger hat während zwölf Jahren (von 1998 bis 2010) als Schweizer Nationalcoach gearbeitet.

Zeremonie während der Heim-WM

Die Zeremonie für die Aufnahme in die Ruhmeshalle findet am Schlusstag der nächstjährigen Weltmeisterschaft in Zürich statt. Das Turnier wird in der zweiten Mai-Hälfte ausgetragen. Zweiter Spielort ist Freiburg.