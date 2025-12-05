 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Grosse Ehre für Schweizer Trio Schelling, Ambühl und Krueger bald in der Hall of Fame

Der Internationale Eishockey-Verband nimmt das Schweizer Trio im nächsten Frühling in die Hall of Fame auf.

05.12.2025, 07:21

Teilen
Frau mit braunen Haaren lächelt.
Legende: Hinterliess als Torhüterin ihre Spuren im Welt-Eishockey Florence Schelling. Freshfocus/Urs Lindt

Ein Schweizer Trio darf sich über eine besondere Ehre freuen. Der Internationale Eishockey-Verband nimmt Andres Ambühl, Florence Schelling und Ralph Krueger in die Hall of Fame auf.

Für Ambühl kommt die besondere Auszeichnung ungewohnt zügig. Der Bündner ist erst in diesem Frühling vom Spitzensport zurückgetreten. Schelling hat während ihrer Zeit als Torhüterin zu den Besten ihres Fachs gehört. Der gebürtige Kanadier Krueger hat während zwölf Jahren (von 1998 bis 2010) als Schweizer Nationalcoach gearbeitet.

Zeremonie während der Heim-WM

Die Zeremonie für die Aufnahme in die Ruhmeshalle findet am Schlusstag der nächstjährigen Weltmeisterschaft in Zürich statt. Das Turnier wird in der zweiten Mai-Hälfte ausgetragen. Zweiter Spielort ist Freiburg.

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)