Legende: 53 und kein bisschen müde Jaromir Jagr. IMAGO / CTK Photo

Im Alter von 53 Jahren ist Jaromir Jagr in seine 38. Profisaison gestartet. Am Freitagabend stand er in der obersten tschechischen Liga für seinen Heimatklub HC Kladno im Einsatz. Jagr durfte in der 4. Linie ran, stand 10:08 Minuten auf dem Eis und bejubelte einen 3:1-Sieg gegen Vitkovice. Aufgrund von muskulären Problemen war Jagr seinem Team in dieser Saison bislang nicht zur Verfügung gestanden.

Jagr hatte sein Profi-Debüt vor 37 Jahren ebenfalls für Kladno gegeben. 2018 kehrte er in seine Heimatstadt zurück. Die NHL-Legende (766 Tore) sprach nach dem Spiel nicht mit den Medien, Teamkollege Jakub Konecny fand aber nur lobende Worte: «Er macht sich im Umkleideraum bemerkbar. Wir haben viel Spass mit ihm.»

Bis Anfang dieses Jahres hatte Jagr eine Doppelrolle als Spieler und Eigentümer von Kladno inne. Der 53-Jährige erwarb 2017 die Eigentumsrechte und verkaufte im Januar letzten Jahres die Mehrheit der Anteile an Kladno, um das Team finanziell zu stärken. Ursprünglich hatte er angekündigt, nach der Saison 2024/25 zurückzutreten.