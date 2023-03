Seit dem sehr frühen Sonntagmorgen weiss Ajoie, dass es die Auf-/Abstiegs-Playoffs gegen den Swiss-League-Champion La Chaux-de-Fonds bestreiten muss. Es war der Treffer von Harri Pesonen in der 94. Minute, der den SCL Tigers den Platz in der obersten Spielklasse sicherte und der die Jurassier über die Ligazugehörigkeit im Zweifel lässt.

Für Ajoie steht eine brisante Best-of-7-Serie auf dem Programm. Denn mit La Chaux-de-Fonds wartet nicht nur ein Gegner aus der Region, sondern auch das dominierende Swiss-League-Team dieser Saison. Mit 3 Punkten Vorsprung auf Olten wurden die Neuenburger Qualifikations-Sieger und setzten sich im Playoff-Final gegen eben dieses Olten mit 4:0 durch.

«Wir gehen ohne Druck und mit viel Selbstvertrauen in diese Serie», weiss denn auch Sondre Olden zu berichten. Der Norweger trug mit 29 Punkten in den Playoffs massgeblich zum Höhenflug des Klubs aus der Uhrenstadt bei. Überhaupt ist die Offensive das Prunkstück des Teams von Trainer Louis Matte. In 45 Partien in der Regular Season resultierten 205 Treffer – 36 mehr als bei der zweitbesten Offensive von Olten!

Schliessen 01:54 Video Olden: «Die Atmosphäre nach dem Meistertitel war unglaublich» (engl.) Aus Sport-Clip vom 29.03.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 54 Sekunden. 00:56 Video Olden: «Wir müssen smart spielen» (engl.) Aus Sport-Clip vom 29.03.2023. Bild: Keystone abspielen. Laufzeit 56 Sekunden.

Doch Captain Daniel Carbis will von Prunkstücken nichts wissen, denn: «Das Rezept zum Titelgewinn in der Swiss League war die Teamleistung. Jeder konnte etwas zu diesem Erfolg beitragen: Ein sicherer Torhüter, starke Defensivarbeit und Stürmer, die das Tor getroffen haben.»

Auf der Suche nach Gründen für die jüngsten Erfolge hebt der ehemalige HCD-Spieler Carbis einen Aspekt besonders hervor: «Die meisten Spieler in unserem Team waren bislang noch nicht besonders erfolgsverwöhnt. Jetzt sind sie hungrig – das ist ausschlaggebend.»

Schliessen 02:04 Video Carbis: «Wollen den Moment geniessen» Aus Sport-Clip vom 29.03.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 4 Sekunden. 02:06 Video Carbis: «Hat mir von Beginn weg gut gefallen in La Chaux-de-Fonds» Aus Sport-Clip vom 29.03.2023. Bild: Keystone abspielen. Laufzeit 2 Minuten 6 Sekunden.

Doch die Neuenburger wissen nur zu gut, dass in der Liga-Qualifikation alles zusammenpassen muss, will man gegen die Jurassier Erfolg haben. «Ajoie ist der klare Favorit, spielen sie doch seit 2 Jahren auf National-League-Niveau», gibt Assistenztrainer Loïc Burkhalter zu bedenken. Ausserdem kann der National-League-Vertreter nicht nur mit Heimvorteil in die Serie gehen, sondern auch mit erprobten Ausländern.

Denn es galt, zwischen den 6 in der National League erlaubten und den 2, die eine Liga tiefer im Einsatz stehen dürfen, eine Wahl zu treffen. Dabei fand man sich letztlich – ein gut eidgenössischer Kompromiss – mit 4 erlaubten Ausländern in der Mitte.

Schliessen 02:24 Video Burkhalter: «Haben einen guten Mix im Team» Aus Sport-Clip vom 29.03.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 24 Sekunden. 01:30 Video Burkhalter: «Die Stimmung wird heiss sein» Aus Sport-Clip vom 29.03.2023. Bild: Keystone abspielen. Laufzeit 1 Minute 30 Sekunden. 01:24 Video Burkhalter: «Die Leute reden oft über die Vergangenheit» Aus Sport-Clip vom 29.03.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 24 Sekunden.

Während Ajoie-Trainer Julien Vauclair bei den Ausländern die Qual der Wahl hat, muss der Trainerstaff von La Chaux-de-Fonds versuchen, Matt Wilkins (nach der Regular Season von Winterthur gekommen) und Kyle Topping (diese Saison oft verletzt und in den Playoffs ohne Einsatz) optimal ins Team einzubauen. Darüber will sich Burkhalter den Kopf aber nicht zerbrechen: «Wir werden unsere Stärken ausspielen und alles versuchen, Ajoie ein Bein zu stellen.»