Legende: Ligaerhalt geschafft – Ferien! Die SCL Tigers jubeln in Ajoie. Freshfocus/Jonathan Vallet

Langnau bezwingt Ajoie im 6. Spiel der Playouts auswärts mit 5:4 n.V. und entscheidet die Serie mit 4:2 für sich.

Der Siegtreffer fällt erst nach 13 Minuten der 2. Verlängerung durch Harri Pesonen, der seinen Farben die Ferien und den Ligaerhalt beschert.

Ajoie muss den Gang in die Liga-Qualifikation antreten. Dort wartet Swiss-League-Meister La Chaux-de-Fonds.

Um 16 Minuten nach Mitternacht war die Messe in der Arena in Pruntrut gelesen. Langnaus Harri Pesonen erwischte einen ansonsten starken Ajoie-Goalie Tim Wolf (54 Paraden) zwischen den Beinen. Damit entschied er nicht nur das Spiel nach 93 Minuten für sein Team, sondern auch die Playout-Serie gegen Ajoie mit 4:2. Für die Tigers heisst es damit: Durchatmen, Ligaerhalt geschafft.

Ganz anders die Gemütslage in der Westschweiz: Die Stimmung war beim Siegtreffer verständlicherweise am Tiefpunkt angelangt. Lange hatte Ajoie in der langen Verlängerung die Oberhand gehabt, steht zum Schluss aber vor heimischem Anhang mit leeren Händen da. Schlimmer noch: Der Gang in die Liga-Qualifikation ist fix. Dort machen sie gegen Swiss-League-Meister La Chaux-de-Fonds aus, wer nächstes Jahr in der obersten Liga spielen darf.

Blitztore en masse

Bis zur Verlängerung bekamen die Zuschauer einen munteren Schlagabtausch geliefert. Gefordert waren neben den Akteuren auf dem Eis aber vor allem auch die Zeitnehmer. Das Spiel war geprägt von gleich mehreren kuriosen, ungewohnt «schnellen» Treffern:

15 Sekunden nach Anpfiff erzielt Ajoie bereits den ersten Treffer der Partie. Jonathan Hazen bringt die Scheibe nach einem schönen Solo im Langnauer Tor unter.

nach Anpfiff erzielt Ajoie bereits den ersten Treffer der Partie. Jonathan Hazen bringt die Scheibe nach einem schönen Solo im Langnauer Tor unter. Nur 13 Sekunden braucht Ajoie, um aus dem späteren 1:2-Rückstand in der 29. Minute eine 3:2-Führung herzustellen. Jonathan Hazen und Guillaume Asselin zeichnen sich für die Westschweizer als Schützen aus.

braucht Ajoie, um aus dem späteren 1:2-Rückstand in der 29. Minute eine 3:2-Führung herzustellen. Jonathan Hazen und Guillaume Asselin zeichnen sich für die Westschweizer als Schützen aus. Gar nur 8 Sekunden, also nochmals 5 Sekunden weniger, dauert es, bis Langnau seinerseits den 2:4-Rückstand wettmachen kann. Cody Eakin und Sami Lepistö sorgen für den Blitz-Doppelschlag.

Axel Holmström (10.) und Aleksi Saarela (15.) hatten im ersten Drittel auf den schwachen Start der Gäste reagiert und die Langnauer in Führung geschossen. 2 Minuten nach dem Ajoie-Doppelschlag hatte Frédérik Gauthier zur Spielhälfte gar noch das zwischenzeitliche 4:2 beigesteuert.

Viel Selbstvertrauen beim Liga-Quali-Gegner

Die erste Partie der Liga-Qualifikation gegen den HC La Chaux-de-Fonds findet am Donnerstag in Pruntrut statt. Die Neuenburger treten nach dem 4:0 gegen Olten im Final der Swiss League mit viel Selbstvertrauen an.