Legende: Einer von 3 Schweizer Schiris an der Heim-WM Cedric Borga. Keystone/SALVATORE DI NOLFI

Drei Schweizer Schiris an der Heim-WM

An der Heim-WM in Zürich und Freiburg vom 15. bis 31. Mai stehen mit Cedric Borga, Michael Tscherrig und Dominik Schlegel drei Schweizer Schiedsrichter im Einsatz. Head-Schiedsrichter Borga wird sein WM-Debüt geben, während Tscherrig und Linesman Schlegel bereits über Erfahrung auf höchster internationaler Stufe verfügen. Das Schweizer Trio wurde vom Internationalen Eishockeyverband IIHF aufgeboten und ist Teil eines 32-köpfigen Schiedsrichterteams aus zwölf Ländern.

Servette erneuert kompletten Trainerstaff

Mit der Ankunft des neuen schwedischen Cheftrainers Sam Hallam setzt der Genève-Servette HC auf einen komplett neuen Trainerstab. Wie die Genfer am Montag mitteilten, werden die Finnen Ville Peltonen, Pekka Kangasalusta und Samuel Tilkanen den Klub verlassen. Das Trio war erst seit dieser Saison für den Klub tätig. Peltonen war Anfang Oktober nach der Freistellung von Yorick Treille zum Headcoach aufgestiegen. Unter seiner Leitung erreichten die Genfer die Playoff-Halbfinals und qualifizierten sich als Qualifikations-Dritte für die Champions Hockey League.