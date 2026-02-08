Legende: Kehren nach Davos zurück Der Frölunda HC posiert bei seiner letzten Teilnahme nach dem Aus gegen den Gastgeber. Keystone/Melanie Duchene (Archiv)

Frölunda zum 2. Mal am Spengler Cup

Der 3. Teilnehmer am diesjährigen Spengler Cup steht fest. Wie der HC Davos und die SCL Tigers wird auch der Frölunda HC aus Schweden im Bündnerland antreten. Die Equipe aus Göteborg gehört zu den besten Klubteams Europas. Gegenwärtig führt sie in der heimischen Liga die Rangliste an, zudem steht sie zum bereits 6. Mal im Final der Champions Hockey League. 4 Mal hat Frölunda die Trophäe schon gewonnen. Frölunda nimmt zum 2. Mal am Turnier in der Altjahreswoche teil. Bei der Premiere vor 3 Jahren scheiterten die Schweden im Halbfinal nach Verlängerung am späteren Sieger Davos. Damals stand noch Roger Rönnberg an der Bande, der gegenwärtige Cheftrainer des HC Fribourg-Gottéron.