News aus dem Eishockey Nach Eklat: Mottis neuer Ambri-Präsident

08.02.2026, 12:37

Davide Mottis
Legende: Er kommt ausgerechnet aus Lugano Davide Mottis ist der neue starke Mann in der Leventina. hcap.ch

Mottis folgt bei Ambri auf Lombardi

Davide Mottis ist neuer Präsident von Ambri-Piotta. Der 57-jährige Rechtsanwalt aus Lugano wurde gemäss Klub-Angaben im Rahmen einer ausserordentlichen GV in Airolo vom Verwaltungsrat gewählt. Er folgt auf Langzeit-Präsident Filippo Lombardi, der vor vier Monaten nach einem Eklat um den Abgang des sportlichen Führungsduos Paolo Duca/Luca Cereda zurückgetreten war. 

Frölunda zum 2. Mal am Spengler Cup

Frölunda nimmt Ende Jahr zum 2. Mal nach 2023 am Spengler Cup teil. Der Klub aus Göteborg ist nach Gastgeber Davos und den SCL Tigers der dritte feststehende Teilnehmer am Traditionsturnier im Bündnerland. Vor drei Jahren war Frölunda im Halbfinal gegen den HCD ausgeschieden.

