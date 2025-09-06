Legende: Setzt seine Karriere in Ambri fort Alex Formenton. KEYSTONE/Melanie Duchene

Formenton wieder bei Ambri-Piotta

Ambri-Piotta hat die Verpflichtung von Alex Formenton bekannt gegeben. Der 25-jährige Kanadier bindet sich vorerst bis Dezember an die Leventiner. Wie der Klub mitteilte, besteht eine Option auf Verlängerung bis zum Saisonende. Formenton hatte seine Karriere im vergangenen Herbst im Alter von nur 24 Jahren für beendet erklärt, nachdem er sich in seiner Heimat wegen eines Vorfalls aus dem Jahr 2018 mit Vergewaltigungsvorwürfen und einer entsprechenden Anzeige konfrontiert sah. Im Juli dieses Jahres wurde er freigesprochen. Nun will Formenton seine Karriere bei Ambri neu lancieren. Zwischen 2022 und 2024 verbuchte er in 46 Einsätzen für die Tessiner 29 Skorerpunkte. Zuvor war er unter anderem in der NHL engagiert, wo er für die Ottawa Senators 109 Spiele bestritt.