Legende: Hat weiterhin das Kommando an der Bande Roger Bader. imago images/All Over Press Finland

Bader verlängert in Österreich

Roger Bader bleibt mindestens bis Herbst 2028 Cheftrainer des österreichischen Eishockey-Nationalteams. Der Schweizer verlängerte seinen Vertrag um zwei weitere Jahre und bleibt zudem Sportdirektor. «Das österreichische Eishockey hat in den vergangenen zehn Jahren einen grossen Schritt nach vorne gemacht. Mein Ziel ist es, diese Entwicklung weiterzuführen», erklärte Bader in einer Mitteilung. Im Mai steht die Weltmeisterschaft in der Schweiz an. Österreich trifft in Gruppe A unter anderem auf den Gastgeber. Bader ist seit 2014 beim ÖEHV tätig. Ende 2016 übernahm er das Amt des Cheftrainers, 2017 wurde er zusätzlich Sportdirektor.

Resultate