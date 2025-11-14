Legende: Muss sich einer Operation unterziehen Waltteri Merelä. Freshfocus/Urs Lindt

Merelä einen Monat aussen vor

Der SC Bern muss in der Offensive einen bitteren Ausfall verkraften. Beim Tabellenvorletzten der National League fällt Topskorer Waltteri Merelä mehrere Wochen aus. Wie der SCB mitteilte, hat sich der finnische Stürmer bei einem Einsatz mit der Nationalmannschaft im Rahmen der Euro Hockey Tour in seiner Heimat eine Verletzung am Oberkörper zugezogen. Diese erfordert eine Operation und führt zu einer voraussichtlichen Pause von rund vier Wochen. In bisher 21 Partien in der laufenden Saison gelangen Merelä 13 Skorerpunkte.

