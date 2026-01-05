 Zum Inhalt springen

News aus dem Eishockey Berns Bemström fällt aus – Freiburg länger ohne Sörensen

05.01.2026, 09:38

Legende: Zog sich eine Oberkörper-Verletzung zu Emil Bemström. Keystone/ALESSANDRO DELLA VALLE

SCB mehrere Wochen ohne Bemström

Der SC Bern muss voraussichtlich sechs bis acht Wochen auf den Schweden Emil Bemström verzichten, wie der Klub mitteilt. Diese Ausfalldauer ergaben medizinische Abklärungen, nachdem der 26-jährige Stürmer am 22. Dezember in Lausanne (3:2 n.V.) eine Oberkörperverletzung erlitten hatte. Bemström ist mit zehn Toren und acht Assists der aktuell drittbeste Skorer des SCB.

Freiburg bis zur Olympia-Pause ohne Sörensen

Fribourg-Gottéron muss mindestens bis zur Olympia-Pause am 1. Februar auf seinen Topskorer Marcus Sörensen verzichten. Der schwedische Stürmer verletzte sich am Samstag in Lugano. Nähere Angaben machte der Klub nicht. Sörensen kommt mit acht Toren und 24 Assists auf genau einen Punkt pro Spiel. Um den Ausfall zu kompensieren, sondiert Freiburg den ausländischen Markt.

Schweiz-Bezwinger Tschechien im U20-WM-Final

Tschechien, das an der U20-WM in den USA in den Viertelfinals die Schweiz aus dem Turnier geworfen hatte, schlug im Halbfinal nun auch Kanada 6:4. Der Gegner im Final heisst Schweden, das sich 4:3 gegen Finnland durchsetzte. Somit wird erstmals seit 2019 kein nordamerikanisches Team die U20-WM gewinnen.

