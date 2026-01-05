Legende: Zog sich eine Oberkörper-Verletzung zu Emil Bemström. Keystone/ALESSANDRO DELLA VALLE

SCB mehrere Wochen ohne Bemström

Der SC Bern muss voraussichtlich sechs bis acht Wochen auf den Schweden Emil Bemström verzichten, wie der Klub mitteilt. Diese Ausfalldauer ergaben medizinische Abklärungen, nachdem der 26-jährige Stürmer am 22. Dezember in Lausanne (3:2 n.V.) eine Oberkörperverletzung erlitten hatte. Bemström ist mit zehn Toren und acht Assists der drittbeste Skorer des SCB in der laufenden Meisterschaft. In den vier Partien vor dem Spiel in Lausanne gelangen ihm fünf Treffer sowie drei Assists.

Schweiz-Bezwinger Tschechien im U20-WM-Final

Tschechien, das an der U20-WM in den USA in den Viertelfinals die Schweiz aus dem Turnier geworfen hatte, schlug im Halbfinal nun auch Kanada 6:4. Der Gegner im Final heisst Schweden, das sich 4:3 gegen Finnland durchsetzte. Die Tschechen gingen 2:1, 3:2 und 4:3 in Führung, jedes Mal kassierten sie den Ausgleich gegen ein Kanada, das mehr Spielanteile hatte. Tschechien liess sich nicht entmutigen: Gut eine Minute vor der Sirene gelang das 5:4, danach ein Empty Netter zum Schlussresultat. Somit wird erstmals seit 2019 kein nordamerikanisches Team die U20-WM gewinnen.

