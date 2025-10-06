Legende: Bleibt bei den Oilers Connor McDavid. IMAGO / Imagn Images

McDavid verlängert Vertrag

Connor McDavid bleibt nach einer Vertragsverlängerung über die am Dienstag beginnende NHL-Saison bei den Edmonton Oilers. Wie die Oilers am Montag bekannt gaben, verlängerten sie den bis 2026 datierten Vertrag mit dem 28-jährigen Captain um zwei weitere Jahre. McDavid spielt seit 2015 für den Playoff-Finalisten der letzten beiden Saisons. Nach Angaben der kanadischen Franchise erhält der kanadische Superstar ein durchschnittliches Jahresgehalt von 12,5 Millionen Dollar. Für Edmonton, das den ersten Stanley-Cup-Gewinn seit 1990 anpeilt, beginnt die neue Saison in der Nacht auf Donnerstag mit einem Heimspiel gegen die Calgary Flames.