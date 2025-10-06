 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

News aus dem Eishockey Connor McDavid bleibt Edmonton erhalten

06.10.2025, 20:53

Teilen
Eishockeyspieler im blauen Trikot auf dem Eis.
Legende: Bleibt bei den Oilers Connor McDavid. IMAGO / Imagn Images

McDavid verlängert Vertrag

Connor McDavid bleibt nach einer Vertragsverlängerung über die am Dienstag beginnende NHL-Saison bei den Edmonton Oilers. Wie die Oilers am Montag bekannt gaben, verlängerten sie den bis 2026 datierten Vertrag mit dem 28-jährigen Captain um zwei weitere Jahre. McDavid spielt seit 2015 für den Playoff-Finalisten der letzten beiden Saisons. Nach Angaben der kanadischen Franchise erhält der kanadische Superstar ein durchschnittliches Jahresgehalt von 12,5 Millionen Dollar. Für Edmonton, das den ersten Stanley-Cup-Gewinn seit 1990 anpeilt, beginnt die neue Saison in der Nacht auf Donnerstag mit einem Heimspiel gegen die Calgary Flames.

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)